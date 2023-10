Amministrative Trivento, si scaldano i motori. Il gruppo consiliare “Futuro Trivento” lancia l’idea del laboratorio politico. “Nei prossimi giorni il nostro gruppo consiliare – scrive il Capogruppo Luigi Pavone – darà avvio ad una iniziativa che ha l’obiettivo di coinvolgere tutte le persone che condividono la passione per la politica e che hanno intenzione di impegnarsi, a vario livello, per lo sviluppo di un percorso politico e amministrativo che guardi non solo alle prossime elezioni comunali del 2024, ma che sia in grado di elaborare e sviluppare un programma politico ed amministrativo che guardi ai prossimi venti anni, per costruire un futuro per la nostra amata Trivento. L’intento è quello di accogliere persone con diverse sensibilità politiche, con un occhio di riguardo per i nostri giovani, che hanno a cuore il futuro di Trivento e della nostra regione, che hanno scelto di rimanere qui e che hanno investito nel nostro territorio. L’obiettivo è quello di elaborare un programma politico e amministrativo pluriennale che possa essere condiviso da chi deciderà di aderire all’iniziativa, allo scopo di formare nuovi amministratori e di garantire al nostro territorio continuità amministrativa e, in futuro, anche una rappresentanza a livello regionale, a garanzia degli interessi del nostro territorio. Un vero e proprio laboratorio politico che prevedrà momenti di incontro politico, momenti di formazione istituzionale e politica, incontri con il territorio e momenti di confronto continuo anche con gli amministratori dei territori limitrofi, con cui dialogare e sviluppare progetti di rete, superando i campanilismi e le divergenze territoriali. Pertanto, porte aperte a tutti, con la speranza che si possa, per la prima volta, condividere un sentimento di unità e di comunità che possa dare la speranza ai nostri giovani e ai nostri figli di avere un futuro nel nostro territorio. A breve – chiude Pavone – sarà prevista una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa”.