Trivento, fine settimana con la raccolta fondi dell’AISM. Tornano in piazza i volontari con le oramai famose mele, a farlo sapere è il responsabile regionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Gino Donatelli, “il giorno 7e 8 ottobre ci sarà la raccolta fondi Una mela per AISM – riferisce Donatelli – a Campobasso, Larino, Termoli, Trivento, Boiano e altri centri della regione. Ringrazio anticipatamente – chiude Donatelli – tutte le persone che aderiranno all’iniziativa e tutti i collaboratori”. Tutti coloro che sono interessati all’iniziativa e vogliono dare una mano per realizzarla possono contattare il seguente recapito: 3394948912. La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. La sclerosi multipla è complessa e imprevedibile, ma non è contagiosa né mortale – si riporta sul sito dedicato – Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi. La sclerosi multipla è caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei, per questo rientra tra le patologie autoimmuni.