Angiolino Javicoli compie 80 anni, Auguri!!!!! Il maestro Angiolino Javicoli taglia un traguardo importante, compie 80 anni oggi, 3 ottobre 2023. Maestro di scuole elementari in pensione, si è sempre impegnato e distinto in programmi ed azioni con positive ricadute a carattere sociale, culturale e ricreativo per la comunità triventina. Era una scuola di altri tempi, oggi l’insegnamento ha fatto passi da giganti ma alcuni risultati ottenuti da quella “vecchia guardia”, forse, sarebbero auspicabili anche per le nuove generazioni: prima si ricordavano a memoria le poesie, oggi i numeri di cellulare. A lui vanno gli auguri di buon compleanno da parte dei familiari ed amici. Auguri anche dalla redazione de “Il Giornale del Molise”.