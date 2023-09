Al via il nuovo anno scolastico, il saluto inaugurale del sindaco di Trivento Pasquale Corallo. Domani, 14 settembre, torna a suonare la campanella per gli studenti di Trivento. Si torna sui banchi di scuola, non senza novità che ci vengono preannunciate dal primo cittadino Pasquale Corallo, dopo gli auguri di buon inizio anno scolastico, “faccio gli auguri agli alunni, al dirigente, alle insegnanti, al personale ATA e a tutti i collaboratori per questo nuovo anno scolastico, affinché possa essere proficuo per la crescita formativa ed umana. Fatto il doveroso preambolo, tengo a precisare che ci saranno alcune novità e, senza voler creare polemiche sterili ma solo a titolo di chiarimento, affinché a tutti possa essere chiaro così da evitare disagi nell’erogazione dei servizi, mi accingo a riferire quanto segue. Avevamo chiesto la settimana corta e ci è stata accettata, seppur parzialmente, in quanto solo per la primaria e la secondaria di primo grado le lezioni andranno dal lunedì al venerdì, per la secondaria di secondo grado, il liceo, la settimana andrà dal lunedì al sabato. A queste condizioni – aggiunge il sindaco Corallo – si capisce bene che cadono i presupposti per il risparmio in termini economici, che avevano motivato la richiesta stessa della settimana corta, considerato che i servizi non possono essere interrotti il sabato. A questo punto – conclude Corallo – non solo confermiamo tutti i servizi ma manteniamo inalterati anche i costi”. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale del Sindaco Pasquale Corallo, dove si dettaglia l’erogazione del servizio di trasporto scolastico: In concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024 sarà attivo il servizio di trasporto per gli studenti da parte del Comune di Trivento. Si comunica che dal 14 al 16 settembre gli orari di andata e ritorno degli scuolabus resteranno invariati rispetto allo scorso anno. A partire dal 18 settembre, poiché l’Istituto Omnicomprensivo di Trivento, come da comunicazione pervenuta, ha adottato, per le scuole primaria e secondaria di primo grado, la settimana corta, dal lunedì al venerdì, gli orari per il trasporto subiranno delle variazioni che verranno divulgate con opportuna comunicazione prima del 18 settembre. Si comunica, inoltre, che l’Istituto Omnicomprensivo di Trivento ha adottato, per la scuola secondaria di secondo grado (liceo), la settimana dal lunedì al sabato. Pertanto, per gli studenti del Liceo che hanno inoltrato richiesta per il trasporto scolastico, l’Amministrazione Comunale garantisce il servizio anche nel giorno del sabato, seguirà opportuna comunicazione.