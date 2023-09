Ronald Montague Moss, conosciuto come Ronn Moss, è un attore, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful.

Direttamente da Venezia, dove ha presenziato all’80esima edizione del Festival del Cinema, presente al “Premio Cinema & Industria”organizzato dalla Bros Group Italia, si ferma a Termoli con il suo Manager Tiziano Cavaliere, la moglie Devin DeVasquez e il suo cagnolino Mr Prince prima di rientrare nella sua amata Puglia, a Fasano dove trascorre i mesi estivi.

Ad accoglierlo il suo legale di fiducia in Italia, l’Avv. Monica Mastrantonio, termolese, ci spiega la presenza del divo hollywoodiano sulla costa molisana:

“Ho chiesto a Ronn di fermarsi a Termoli per discutere dei progetti futuri e mostrargli la bellezza di una piccola città molisana. Aveva curiosità di visitare la mia città, spesso da me menzionata tra un viaggio e l’altro di lavoro.

Siamo stati insieme a Venezia, per il Festival del Cinema. Ad oggi non è solo un attore ma anche un musicista. Il Ridge, in versione rock, protagonista in molte città d’Italia e d’Europa, ha riempito piazze coinvolgendo un pubblico strepitoso!

Il successo per il suo personaggio nella serie tv Beautiful e’ acclarato ma e’ anche un bravissimo cantante rock. Si definisce prima un musicista e poi Ridge! Rimarrà in Italia per definire il programma del prossimo anno, poi tornerà a Los Angeles. Il 2024 sarà un anno pieno di impegni cinematografici e musicali. Nei progetti futuri assieme a Ronn auspico un coinvolgimento della città di Termoli, degna di accogliere produzioni cinematografiche e di rappresentare una perfetta cornice musicale.