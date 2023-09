Share on Twitter

Share on Facebook

Centinaia di persone hanno riempito il Tempio di Adriano a Roma, per dare l’ultimo saluto a Domenico De Masi, il sociologo del lavoro, morto sabato scorso nella capitale all’età di 85 anni. De Masi era nato a Rotello ed era sempre rimasto legatissimo alle sue origini e al Molise. Nel corso della cerimonia ha preso la parola anche il leader di M5s, Giuseppe Conte, che ha sottolineato come De Masi sia stato “un grande amico del Movimento” e “una grande fonte di ispirazione per tutti noi, mantenendo la sua indipendenza e il suo spirito critico”, fino a essere ispiratore del reddito di cittadinanza.

A prendere la parola anche il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’ex ministro Enrico Giovannini, Alfonso Pecoraro Scanio, l’ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, la giornalista Myrta Merlino, amica di famiglia. Tra i tanti presenti, colleghi e studenti di De Masi, e semplici cittadini, anche il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, l’ex calciatore, Marco Tardelli, l’attrice Marisa Laurito. Anche il Comune di Rotello ha espresso il suo cordoglio. “Ha sempre ribadito orgogliosamente le sue origini – hanno affermato il sindaco e l’amministrazione comunale – Il nostro paese non lo dimenticherà, perché ha conservato e custodito fieramente le sue radici, così come terremo vivi gli insegnamenti di carattere sociale che ha sempre professato, con spirito costruttivo e capace di innovazioni che sono state apportate nel nostro vivere quotidiano”.