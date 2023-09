“CondividiAMO l’estate”, bilancio più che positivo per il campus estivo del Comune di Trivento. Iniziato il 21 agosto scorso, è terminato lo scorso 8 settembre il campus estivo voluto dal Comune di Trivento e finanziato dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso. Tante le attività organizzate dall’ASD Bloom Sports, con Giovanni Alfieri e Mihaela Scurtu, da quelle ricreative a quelle formative culturali, un programma gratuito per un largo numero di iscritti. “Abbiamo terminato un bel percorso con tanti bambini – riferiscono soddisfatti gli organizzatori – che hanno ripagato il nostro impegno con il loro sorriso: ci hanno voluto bene. Si è instaurato un rapporto bellissimo ed unico con i ragazzi – continua il commento – e questo anche grazie all’Amministrazione comunale, al Sindaco Pasquale Corallo e al Vicesindaco nonché assessore alle Politiche sociali, Sandra Stinziani. Noi dell’ASD Bloom Sports resteremo sempre a disposizione per qualunque iniziativa si voglia organizzare e dove potremmo essere utili. Quando finisce un percorso c’è sempre un po’ di tristezza nel cuore però sappiamo che nel cuore dei nostri bambini siamo entrati e loro ci aspettano per nuove avventure e nuovi giorni insieme: questo è un arrivederci al prossimo Natale! Grazie di cuore a tutti e a tutte le persone che ci hanno supportato, spronato a continuare, per ben 9 settimane abbiamo regalato ore magiche ai nostri bambini”.