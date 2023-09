Camminando per Anna, torna a Limosano la manifestazione sportiva dell’AIL in favore della ricerca e dell’assistenza ai malati oncologici e ai loro familiari. Il 24 settembre prossimo si svolgerà a Limosano la seconda edizione della “Fitwalking for AIL”, la camminata non competitiva promossa da AIL in favore della ricerca e dell’assistenza ai malati oncologici e ai loro familiari. “Camminando per Anna”, porta il nome della sorella del primo cittadino di Limosano, che, purtroppo, dopo una lunga battaglia è passata a miglior vita, “iscriviamoci tutti, camminiamo insieme per le strade di Limosano, che Anna amava tanto – l’appello del sindaco Angela Amoroso – doniamo 10 euro alla ricerca per dare, a chi combatte ora e a chi purtroppo dovrà farlo domani. Una speranza di cura e di vita – aggiunge il primo cittadino – perché il tumore possiamo sconfiggerlo. Io ci credo”.