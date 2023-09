Autonomia degli anziani non autosufficienti, il Comune di Trivento pubblica l’avviso. L’avviso pubblicato dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, di cui il Comune di Trivento è partner assieme ad altre 24 amministrazioni comunali, e finanziato dal PNRR, mira a favorire l’autonomia delle persone anziane non autosufficienti, prevenendo l’istituzionalizzazione e assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza. I beneficiari dovranno avere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente avviso: residenza in uno dei comuni della Regione Molise; avere compiuto 65 anni; verbale INPS attestante invalidità e accompagnamento. L’istanza di ammissione al Programma deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello, avendo cura di produrre unitamente la certificazione richiesta. Tale modello sarà disponibile presso l’Ufficio di Cittadinanza del Comunedi Trivento, nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Trivento e dell’ATS di Campobasso: www.comune.trivento.cb.it; www.ambitosocialecb.it. La domanda, in busta chiusa, dovrà essere inviata all’ATS di Campobasso all’indirizzo: “Ufficio di. Piano — Via Cavour 5” nelle seguenti modalità: – inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); – consegnata a mano presso lo Sportello alla persona sito in Via Cavour n. 5 a Campobasso, nei giorni di: lunedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00; mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30; venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. – inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it; entro e non oltre le ore 12:00 del 10/10/2023. La domanda deve recare la seguente dicitura: “contiene domanda per la partecipazione a percorsi di autonomia per anziani non autosufficienti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza m5c2 sub investimento 1.1.2”