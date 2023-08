Evento per il XVI anniversario della scomparsa del maestro Luciano Pavarotti, al Teatro di Modena canterà il soprano Iolanda Massimo originaria di Trivento. Si terrà il prossimo 6 settembre, presso il Teatro comunale Pavarotti-Freni di Modena, lo spettacolo in occasione del XVI anniversario della scomparsa del maestro Luciano Pavarotti. Eduardo De Crescenzo, voce e piano, darà lo spettacolo “Avvenne a Napoli”, con Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. É prevista la partecipazione del tenore Giuseppe Infantino e del soprano originario di Trivento, Iolanda Massimo. Nonostante la giovane età, sono già tanti i palcoscenici di levatura nazionale ed internazionale, dove Iolanda Massimo ha fatto apprezzare le sue doti artistiche. Ricordiamo solo uno degli ultimi impegni, nel mese di luglio scorso il suo debutto al Rossini Opera Festival di Pesaro. Laureata in canto lirico al Conservatorio Perosi di Campobasso con 110 e lode e menzione d’onore, Iolanda Massimo ha conseguito la laurea in Economia aziendale e superato brillantemente le selezioni dell’accademia rossiniana ‘Alberto Zedda’, a cui hanno partecipato 200 artisti da tutto il mondo. Unica italiana tra i 19 cantanti prescelti, Iolanda Massimo ha interpretato il ruolo di Corinna ne ‘Il Viaggio a Reims’, di Gioacchino Rossini.