Partito il campus “CondividiAMO l’estate” voluto dal Comune di Trivento. L’amministrazione comunale: larga partecipazione e tante attività ricreative. Si chiude la prima settimana del campus “CondividiAMO l’estate” voluto dal Comune di Trivento, con il contributo dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e rivolto anche ai comuni limitrofi. Grazie alla gestione dell’ASD Bloom Sports e la collaborazione di alcune associazioni del posto, sono state messe in programma numerose attività ricreative e non solo, rivolte ai giovani e meno giovani, “in tanti hanno aderito alla nostra iniziativa – affermano il sindaco Pasquale Corallo e il Vicesindaco Sandra Stinziani – ciò vuol dire che il servizio era atteso dalla popolazione. Un servizio non solo ricreativo ma che tocca diversi ambiti, anche quello culturale teso alla crescita civica e formativa dei nostri ragazzi. Tutto questo – concludono gli amministratori – ci spinge a programmare altre inziative che vadano in questa direzione”. Il Campus, partito lo scorso 21 agosto, terminerà l’8 settembre e rispetta il seguente programma, presso il Palazzetto dello sport di via Acquasantianni: il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, campus junior dai 5 ai 10 anni; il martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 dedicato agli over 50, poi dalle 11.30 alle 13.00 il campus junior dagli 11 ai 17 anni. È previsto attività motoria, ricreative, gonfiabili, percorso storico artistico, torneo calcio A5 e pallamano. La partecipazione è gratuita. Per informazioni si può contattare Giovanni 329.1133469; Mihaela 392.4946692.