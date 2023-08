“La scalinata dei sapori”, tutto pronto per l’evento dell’estate triventina. La Pro loco Terventum, assieme alle associazioni del posto, riproporrà uno degli eventi più attesi dell’estate triventina, La scalinata dei sapori, appuntamento per il prossimo 20 agosto. La quattordicesima edizione del percorso enogastronomico prevede la degustazione di alcuni piatti tipici della tradizione come: prima tappa “Pizza e foglie”, a cura dell’Avis comunale di Trivento; seconda tappa “Sagne e fagioli” a cura de Il Cenobio Maiella; terza tappa, “P’pdign e schianata” a cura degli Alpini sezione Trivento; quarta tappa “Pane fritt” a cura di Agorà Montagna; quinta tappa “Sfrngioni” a cura della Pro Penna; sesta tappa “Nndrit” a cura di Club Trigno fuoristrada; settima tappa “Pesche al vino” a cura della Cheope; ottava tappa “Le cancelle” a cura della Pro loco Terventum. Ci sarà, inoltre, una sezione dedicata ai vini, a cura dell’Ais Molise. L’apertura delle casse è prevista il giorno 20 agosto alle ore ore 18.30, mentre le prevendite già sono in corso presso l’infopoint di piazza Fontana. Per informazioni, 3271717952; contatto per espositori 3332054346.