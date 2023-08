Successo per la prima gara podistica “dentro le mura” della Città di Trivento. Ennesima iniziativa dell’Associazione Centro storico Trivento, la prima gara podistica non competitiva “dentro le mura” ha richiamato numerosi partecipanti, molti provenienti da fuori paese. Un percorso impegnativo, sugli scalini del centro storico di Trivento, che ha incoronato due vincitori: il primo, Piero Mignona della Runners Termoli, che si è aggiudicato la competizione, il secondo è stata certamente l’Associazione Centro Storico Trivento per aver aperto “le mura” della parte antica della città, facendo apprezzare a tanti i tesori che hanno contraddistinto nei secoli una storia millenaria. Madrina d’eccezione, Letizia Di Lisa campionessa italiana. Grazie all’Associazione da poco nata, il cuore del centro storico ritorna a battere, rivederlo in vita, con tante famiglie e con così tanto entusiasmo, è certamente una soddisfazione e uno stimolo a fare ancora altro, consapevoli che le buone idee e se ben realizzate portano al traguardo, dove sul podio sale una intera comunità.