Anomalie nelle fatture del canone idrico, il Comune di Trivento informa i cittadini. “Con riferimento alle fatture del Canone Idrico anno 2022 I° Semestre, consegnate in questi giorni – fa sapere il responsabile del servizio – si comunica che alcune di esse presentano un ‘anomalia di calcolo in quanto il gestionale non ha rilevato la lettura intermedia al 30/06/2022 generando fatture con importo pari a € 10,00 chiaramente non corrispondenti all’effettivo consumo. Si invitano, pertanto, i contribuenti a non procedere con il pagamento poiché nei prossimi giorni questo Ente provvederà a consegnare le Fatture corrette. Per chi invece avesse già provveduto al pagamento, si procederà alla sottrazione dei suddetti € 10,00 dalla fattura corretta, esempio: € 100,00 (Totale corretto da versare), €10,00 (Importo non corretto versato), €90,00 (Totale effettivo da versare). Per qualsiasi chiarimento l’ufficio tributi è a disposizione degli interessati nei seguenti giorni: Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00; Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, oppure contattando l’Ente al numero 0874/873424 – 0874/873444.