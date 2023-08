Barriere architettoniche, il Comune di Fossalto acquista un montascale per disabili. Alcuni accessi e passaggi del paese non sono sempre agevoli, soprattutto per chi presenta delle limitazioni alla deambulazione. La problematica è stata messa in evidenza dall’Ufficio politiche sociali e, nello specifico, dall’assistente sociale Catia Carnevale dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, al quale ha aderito l’amministrazione comunale di Fossalto. Sono gli anziani e disabili ad essere maggiormente penalizzati dalle tante scalinate del paese o da altri accessi a dir poco impervi. La richiesta di una soluzione è stata avanzata direttamente al primo cittadino Saverio Nonno, “dovevamo dare una risposta immediata alla problematica – ha riferito Nonno – e la soluzione è stata quella di acquistare un montascale per disabili. Con una spesa contenuta – ha aggiunto Saverio Nonno – ora possiamo dare una risposta ai cittadini con limitazioni motorie, che richiedano il montascale per qualsiasi esigenza e difficoltà che si incontri nel transitare le gradinate del nostro paese. A questo scopo, stiamo predisponendo un regolamento generale che disciplini l’uso del montascale”.