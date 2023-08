Seconda settimana di ritiro per il Campobasso, i lavori agli ordini dello staff tecnico rossoblu procedono nel migliore dei modi. Una marcia di avvicinamento alla data del 3 settembre, giorno dell’avvio del torneo di serie D. A dire il vero, l’avvio dei tornei è a rischio, domani la sentenza del Tar del Lazio in merito ai ricorsi presentati da Lecco e Reggina, se gli esisti dovessero essere negativi, le due società potranno ricorrere al Consiglio di Stato che si esprimerà il 29 agosto. Un’eventualità che porterebbe allo slittamento a catena di tutti i campionati nazionali. Un dejà vu dei fatti vissuti lo scorso anno, purtroppo, a Campobasso.

Tornando in casa rossoblu, la prima uscita stagionale contro il Casalbordino ha fornito le prime indicazioni sul modo di giocare richiesto da Mosconi. Impossibile parlare di singoli, per valutare il giocatore in sé bisognerà attendere almeno sei – sette gare di campionato, ma a livello di interpretazione di gioco e della collocazione delle pedine nel modulo scelto da Mosconi, sono arrivate le prime indicazioni. Confermato il 3-5-2, abbiamo subito notato un pressing alto di tutta la squadra, a partire dagli attaccanti, sul primissimo possesso palla degli avversari. Lupi stretti tra i reparti e pronti ad aggredire l’avversario nella metà campo offensiva. In fase di impostazione abbiamo notato come il tecnico non disdegna anche il lancio lungo di uno dei difensori per il taglio dell’attaccante che va ad aggredire lo spazio insieme alla mezz’ala e all’esterno di riferimento. Insomma prime note di un calcio di agosto, utile per cementificare il gruppo e lavorare dal punto di vista fisico e tattico. Sul mercato, la squadra è praticamente al completo salvo qualche operazione sul fronte under, con il portiere Esposito, al lavoro con i compagni da qualche giorno. Ricordiamo che il Campobasso scenderà in campo per la seconda amichevole alle 17.30, sempre a Vinchiaturo, contro l’Apice, squadra di Eccellenza campana. Ottimo il riscontro della tifoseria, oltre trecento persone alla prima uscita e una campagna abbonamenti partita con il piede giusto con oltre 350 tessere sottoscritte.

Prosegue il ritiro anche per il Termoli ed il Vastogirardi. I giallorossi proseguono il lavoro al Cannarsa e dopo l’ufficializzazione dell’attaccante Vitiello, la società Termolese ha annunciato il nuovo Direttore Marketing, Alessandro Santangelo. Professionista serio e competente ricoprirà anche il ruolo di responsabile dell’Under 19, formazione che sarà impegnata nel Campionato Nazionale Juniores. Un uomo di fiducia del presidente Montaquila, pronto a offrire le sue competenze in riva all’Adriatico.

Seconda fase del ritiro per il Vastogirardi, dopo qualche giorno al Di Tella la squadra da oggi è al lavoro a Campitello Matese. Questa mattina l’acquisto ufficiale del difensore fuori quota, classe 2004 Vincenzo Panaro, in prestito dalla Cavese. Fissate altre due uscite amichevoli, dopo il primo test contro la Juve Stabia andato in scena domenica, gialloblu in campo mercoledì 9 agosto contro il Giuliano e domenica 13 contro il Casalbordino.