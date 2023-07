Mostra fotografica permanente, il Comune di Trivento concede l’ex sede comunale di via Torretta. Con apposita delibera di Giunta comunale, è stata concessa la ex sede comunale di via Torretta, precisamente i primi due piani, piano inferiore ex ufficio tecnico e piano con entrata a via Torretta, su richiesta di due cittadini di Trivento, Benito Di Zanna e Roberto Landi, al fine di realizzare una mostra fotografica permanente. Alla concessione è stata data la scadenza del 30 novembre 2023. L’attuale sede comunale è quella di piazza Municipio, nella ex scuola “Emanuele Ciafardini”, e sono state liberate le due sedi comunali nel centro storico, via Torretta e piazza Cattedrale, oltre quella dei vigili urbani, prima decentarti a Colle san Giovanni.