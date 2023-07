Festività dei santi patroni di Trivento, il plauso del sindaco Corallo. Bilancio positivo per la tre giorni di feste, in occasione dei Santi patroni della Diocesi di Trivento, Nazario, Celso e Vittore. Un fitto programma , religioso e civile, “dove certamente ha vinto il gioco di squadra – il commento del sindaco Corallo – tre giorni che hanno richiamato tante persone che hanno apprezzato la nostra città. Ringrazio per questo la Pro loco Terventum, per aver messo su un programma variegato e rivolto a tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi: i giochi per i bimbi, il concerto molto apprezzato di Michele Zarrillo e il momento tradizionale del concerto bandistico di piazza Cattedrale. Ringrazio la mia struttura comunale, che ha permesso tutto ciò. Ringrazio l’assessore Angelica Nicodemo, la Curia di Trivento e le Forze dell’ordine. Il mio auspicio – ha concluso Corallo- che si continui su questa linea per un programma estivo coinvolgente e ricco di successi, all’insegna della collaborazione”.