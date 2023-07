San Nazario, Celso e Vittore, al via la tre giorni di festa per i santi patroni della diocesi di Trivento. Atteso il concerto di Michele Zarrillo. La Diocesi di Trivento fa sapere che a partire da domani 27 luglio, nella Chiesa Cattedrale ci sarà l’esposizione delle sacre reliquie. Alle 18.00, il santo rosario, alle 18.30 primi vespri solenni presieduti dal vescovo di Trivento, Claudio Palumbo con la presenza del Capitolo Cattedrale. A seguire, concerto d’organo con la presenza dei maestri Marco Di Lenola e Gabriel Avila Martinez. Venerdì 28 luglio 2023, in chiesa Cattedrale, alle ore 11.00 santa messa pontificale presieduta dal Vescovo Palumbo, con la presenza del Capitolo della Cattedrale e dei presbiteri della Diocesi. Alle ore 17.00 santo rosario, alle 17.30, secondi vespri solenni presieduti dal vescovo Palumbo con la presenza del Capitolo della Cattedrale. A seguire processione per le strade della Città di Trivento. Il programma civile, voluto dalla Pro loco Terventum, parte da questa mattina 26 luglio 2023, con la banda “Città di Lucito”, alle 17.00 animazione per bambini. Alle 21.30 live band “Binario 20 bis”, post serata dj set. Per il giorno 27 luglio 2023, alle ore 21.30 l’atteso concerto di Michele Zarrillo – Tour 2023, post serata dj set “The president & Pietro Rama”. Per il giorno dei santi patroni, 28 luglio 2023, alle ore 8.00, arrivo e saluto della banda invitata; alle ore 21.30 Gran concerto bandistico “Città di Fisciano”, a seguire fuochi pirotecnici.