Share on Twitter

Share on Facebook

Ennesimo incendio oggi in Molise. Questa volta, però, si tratta di un caso diverso perché il rogo è scoppiato a mezzanotte, a Isernia, e per cause ancora al vaglio della Polizia.

Da quanto si apprende sul posto, a scatenare le fiamme potrebbero essere stati i fuochi di artificio, sparati poco prima e spinti a terra dal vento.

Ma al momento tutte le ipotesi restano aperte.

Sul posto gli agenti della Questura e i Vigili del Fuoco.