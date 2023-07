Al termine del consiglio comunale a Ururi l’amministrazione ha celebrato la carriera del Luogotenente CS Claudio Mandrone e la consegna delle borse di studio ai ragazzi dell’ istituto scolastico del paese.

“In linea con l’azione amministrativa- ha dichiarato il sindaco Laura Greco- abbiamo voluto fortemente premiare con una borsa di studio gli alunni che nell’anno scolastico 2022/23 si sono contraddistinti . La consegna delle borse di studio è un momento molto importante per la nostra comunità, come sindaco sono particolarmente onorata perché avere alunni meritevoli nella nostra scuola è testimonianza dell’ottimo lavoro svolto con passione e dedizione dal dirigente scolastico e dai docenti. Ai nostri ragazzi porgo l’augurio di riuscire a realizzare tutti i progetti che desiderano in un percorso continuo di crescita, certa che rappresentano un altissimo valore e una preziosa risorsa a servizio di tutta la comunità.

Alto senso delle istituzioni e dell’Arma dei Carabinieri, equilibrio, vicinanza al territorio e ai cittadini, collaborazione, disponibilità rappresentano la sintesi dell’operato e della figura del Luogotenente CS Claudio Mandrone, punto di riferimento della nostra comunità e per l’intero territorio basso molisano. Da trent’anni in servizio presso la stazione dei carabinieri di Ururi, il Luogotenente, ha consentito con estrema collaborazione anche a noi Sindaci di affrontare con fiducia i profondi cambiamenti della nostra comunità sia da un punto di vista amministrativo che sociale. L’encomio solenne consegnato da tutta l’Amministrazione comunale ,oltre a sigillare una carriera pluridecennale al servizio dei cittadini, è anche un grazie per aver garantito legalità e sicurezza, per essere stato un punto di riferimento costante per i cittadini e per l’attento lavoro quotidiano, ancora più prezioso durante le emergenze vissute dalla nostra comunità. Un abbraccio affettuoso a lui e alla sua famiglia per l’inizio di una nuova fase della sua vita.”