Raffaele Stinziani fuori dal Consiglio comunale di Trivento, votata la decadenza dopo 10 assenze consecutive in due anni. Il consiglio comunale di Trivento si è riunito ieri, 24 luglio 2023, per discutere alcuni punti all’ordine del giorno, come la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale, l’approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e la decadenza del consigliere comunale Raffaele Stinziani. Il regolamento del Consiglio comunale prevede che dopo tre assenze consecutive, senza essere motivate, si può procedere con la decadenza del consigliere, “purtroppo siamo stati costretti a procedere alla decadenza del consigliere comunale Raffaele Stinziani – riferisce il sindaco Pasquale Corallo – nell’arco di due anni, ha saltato ben 10 sedute di consiglio comunale. Siamo andati ben oltre il regolamento che salvaguardia anche gli stessi elettori”. Raffaele Stinziani, nelle elezioni comunali del 2019, ha aderito alla lista “Trivento nel cuore” che ha riportato 795 voti, con capolista Gianfranco Mazzei. Terza lista in ordine di arrivo per risultato, dietro “Futuro Trivento”, con capolista Luigi Pavone 910 voti, e “Trivento riparte” con capolista Pasquale Corallo con 1.119 voti. Le liste ne furono ben quattro, il Movimento cinque stelle ottenne 267 voti con capolista Valeria Civico. Con le elezioni comunali del 2019, vennero eletti anche i rappresentati comunali in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni del medio Sannio: Raffaele Stinziani venne eletto per la minoranza. Carica politica, che anche in questa occasione andò in decadenza sempre per le mancate presenze in consiglio.