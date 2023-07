Studenti tedeschi dell’Università di Munster a Roccavivara grazie al progetto “Reimmaginare l’economia” con partner l’Associazione culturale “Notti Mediterranee”. L’Associazione culturale “Notti Mediterranee” di Roccavivara ha preso parte a un progetto di ricerca dell’Università di Munster in Germania, il cui tema è “Reimmaginare l’economia”. Questo progetto – fa sapere Mario Beradino dell’Associaizone Notti Mediterranee – prevede la partecipazione di giovani studenti e studentesse tedeschi a Roccavivara per un periodo di 10 giorni, dal 21 al 31 luglio. La presenza di questi giovani studenti rappresenta un’esperienza culturale significativa per la comunità di Roccavivara, che si augura di poter partecipare alle esperienze quotidiane di questi giovani durante il loro soggiorno nel paese. La guida di questo gruppo di giovani è affidata alla professoressa Sarah Sippel dell’Università di Munster. Per rendere l’esperienza ancora più intensa e per favorire l’instaurarsi di rapporti di amicizia, alcuni cittadini di Roccavivara hanno accolto gli studenti tedeschi nelle loro case per l’intera durata del seminario. L’iniziativa è ritenuta di notevole importanza sia dal punto di vista culturale che sociale, e la comunità di Roccavivara è entusiasta di partecipare a questa esperienza umana, sociale e didattica, poiché ritiene che contribuirà alla costruzione di una cittadinanza europea sempre più consolidata. Credono che dalle piccole azioni e dalle esperienze come questa possano nascere grandi opportunità che favoriscono l’acquisizione di sapere e conoscenza, e fungono da baluardi contro le discriminazioni e l’intolleranza. Il tema del progetto dell’Università di Munster mira a comprendere come sia possibile conciliare le risorse territoriali con quelle umane e sociali. Gli studenti, guidati da un antropologo e una docente di Geografia economica di Munster, visiteranno aziende e realtà produttive nel territorio e, soprattutto, vivranno le esperienze quotidiane e raccoglieranno le testimonianze dei residenti locali. In sintesi, questa iniziativa offre un’occasione unica di scambio culturale e di arricchimento reciproco tra la comunità di Roccavivara e gli studenti tedeschi, aprendo nuove prospettive e stimolando la crescita e lo sviluppo sia individuale che collettivo.

Al fine di rendere fruibile l’articolo anche ai ragazzi tedeschi, si riporta il medesimo articolo nella loro lingua. “Die Kulturvereinigung “Mediterrane Nächte” von Roccavivara hat an einem Forschungsprojekt der Universität Münster in Deutschland teilgenommen, dessen Thema “Die Wirtschaft neu denken” lautet. Dieses Projekt sieht die Teilnahme junger deutscher Studentinnen und Studenten für einen Zeitraum von 10 Tagen vom 21. bis 31. Juli in Roccavivara vor. Die Anwesenheit dieser jungen Studentinnen und Studenten stellt für die Gemeinschaft von Roccavivara eine bedeutsame kulturelle Erfahrung dar, die hofft, an den täglichen Erlebnissen dieser jungen Menschen während ihres Aufenthalts im Land teilnehmen zu können. Die Leitung dieser Gruppe junger Menschen liegt in den Händen von Professorin Sarah Sippel von der Universität Münster. Um das Erlebnis noch intensiver zu gestalten und Freundschaften zu fördern, haben einige Bürgerinnen und Bürger von Roccavivara die deutschen Studenten während der gesamten Dauer des Seminars in ihren Häusern willkommen geheißen. Die Initiative wird sowohl kulturell als auch sozial als äußerst wichtig erachtet, und die Gemeinschaft von Roccavivara ist begeistert, an dieser menschlichen, sozialen und pädagogischen Erfahrung teilzunehmen, da sie dazu beitragen wird, eine immer stärker vereinte europäische Bürgerschaft aufzubauen. Man glaubt daran, dass aus kleinen Handlungen und Erfahrungen wie dieser große Möglichkeiten entstehen können, die den Erwerb von Wissen begünstigen und als Bollwerk gegen Diskriminierung und Intoleranz dienen. Das Thema des Projekts der Universität Münster zielt darauf ab, zu verstehen, wie man territoriale Ressourcen mit menschlichen und sozialen Ressourcen in Einklang bringen kann. Die Studierenden werden von einem Anthropologen und einer Dozentin für Wirtschaftsgeographie aus Münster begleitet und werden Unternehmen und Produktionsstätten in der Region besuchen und vor allem die Alltagserfahrungen und Zeugnisse der lokalen Bewohner sammeln. Zusammengefasst bietet diese Initiative eine einzigartige Gelegenheit für kulturellen Austausch und gegenseitige Bereicherung zwischen der Gemeinschaft von Roccavivara und den deutschen Studenten, wodurch neue Perspektiven eröffnet und individuelles sowie kollektives Wachstum und Entwicklung angeregt werden.