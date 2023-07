Passeggiata ecologica per il centro storico di Trivento, più che positivo il bilancio della CO.N.G.E.A.V. “Con immensa gratitudine per la partecipazione all’evento “Passeggiata Ecologica”, proposto dalla nostra Sezione Comunale di Trivento CO.N.G.E.A.V. – scrive il presidente Nicolino Scarano – voglio ringraziare tutti gli amici che hanno collaborato lavorando alacremente ieri pomeriggio, ripulendo tutta la scalinata di Trivento, da Piazza Fontana a Piazza Cattedrale. Oltre i nostri soci ed alcuni residenti del Centro Storico, erano presenti: la neo Assessora ai Lavori Pubblici, Nicodemo Angelica, che dal primo momento fino alla fine si è prodigata per l’evento, il personale della Pro-loco e suo Presidente Sig.na Iole Panzetti, un gruppetto di amici dell’Argentina ed un amico di Parabiago (MI). Inoltre, un grazie di cuore agli sponsor della “Passeggiata Ecologica”: il Sig. Clemente della “CEPA”, il Sig. Giuliano del “Re del Panino”, le ortofrutta “Florio”, “Giovanni di Boiano” e “Giacomo”, il Sig. Roberto dell’ “Osteria Donna Francesca”, le Sig.re Mirena del “Forno San Basilio” e Stefania “Forno Moderno”, il Sig. Morris del “Panificio la Rotonda”, in fine ma non per ultimo, la Sig.ra Giuseppina Stinziani che ci ha accolto allestendo uno “spuntino alla Triventina” per ripristinare le energie spese. Con la speranza di aver reso un contributo per valorizzare il nostro bel Centro Storico- chiude Nicolino Scarano – sensibilizzato la cittadinanza a partecipare a questo tipo di evento e tutelato il decoro urbano; mi auguro di ritrovarci al prossimo appuntamento ancor più numerosi, sempre per l’amore dell’Ambiente”.