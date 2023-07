Share on Twitter

La sezione comunale dell’Associazione Co.N.G.E.A.V. promuove la passeggiata ecologica nel centro storico di Trivento. Domani, domenica 23 luglio, il programma parte alle ore 18.00, il ritrovo per tutti coloro che vorranno partecipare è alle ore 17.30, presso Piazza Fontana, “invitiamo tutte le associaiozni e i cittadini a prendere parte alla nostra iniziativa – il messaggio del presidente Nicolino Scarano – iniziative come queste fanno bene alla Città e a noi stessi. Non mancate”.