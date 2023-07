Inaugurato il Centro polifunzionale per l’autismo “Ugo Felice” a Trivento. Un centro innovativo per la cura dello spettro autistico, che si compone di tre setting: un’area assistenziale, con ben 30 ospiti residenziali, un ambulatorio dedicato e un centro diurno con programmi specializzati. Un centro di eccellenza, con professionalità coordinate dalla Cooperativa sociale “La Rondine”, già presente con diverse realtà assistenziali sul territorio nazionale. “Un tassello di importanza strategica – è stato questo il commento del presidente della Regione, Francesco Roberti – non solo per la sanità, ma anche per lo sviluppo socio economico di un vasto territorio delle aree interne”. Numerosi gli intervenuti alla cerimonia inaugurale della struttura che sorge in località Colle San Giovanni, a Trivento, in prima fila la famiglia Felice e, soprattutto, lui il dottor Ugo Felice, ideatore e promotore negli anni di questo progetto ora diventato realtà palpabile e pulsante. Tra le autorità intervenute, l’onorevole dell’Udc, Lorenzo Cesa, “mettere al centro la persona – ha detto Cesa – e occorre recuperare tempo perso per una legge sull’Autismo in Molise”. Il neo assessore regionale, per la Lega, Michele Marone, ha richiamato la giusta attenzione sull’Autismo, verso i bambini e le loro famiglie, “dobbiamo pensare al dopo di noi – ha detto Marone – occorrono sempre più fondi e risorse, ogni forma di disabilità merita un progetto unitario, un progetto di vita dignitoso”. Il sindaco Pasquale Corallo, visibilmente emozionato, ha ringraziato la famiglia Felice, “la Città di Trivento vi è grata”, poi la cooperativa “La Rondine” per l’impegno e lo sforzo messo in campo. Infine, Corallo ha ringraziato tutti i professionisti che lavoreranno nella struttura, “centro di eccellenza per il Molise e per le regioni vicine”. I “fervidi auguri” sono arrivati anche dal vescovo di Trivento, Claudio Palumbo, rappresentato dal parroco di Santa Croce, don Antonio Mascia, che ha benedetto la struttura al taglio del nastro tricolore. Il presidente della Cooperativa “La Rondine”, Alberto Giuliani, ha rimarcato l’aspetto professionale ed innovativo della struttura nascente, “sarà un punto di eccellenza e, soprattutto, un punto di riferimento per le famiglie. Il nostro impegno sarà costante e qualificato e i risultati e le ricadute positive presto arriveranno”.