Decadenza di un consigliere comunale di Trivento, tra i punti all’ordine del giorno della prossima assise in seduta straordinaria. Lunedì 24 luglio alle ore 19.30, in prima convocazione, e alle ore 20.30 in seconda convocazione, si discuteranno i seguenti punti messi all’ordine del giorno: decadenza consigliere comunale ai sensi dell’articolo 43, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (l’istituto della decadenza per mancata partecipazione alle sedute – si legge sul portale del Ministero dell’Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali – è previsto dall’art. 43, comma 4, del dlgs n. 267/2000 che demanda allo statuto comunale la relativa disciplina, “garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”. L’astensionismo ingiustificato di un Consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l’amministratore mostra nell’adempiere il proprio mandato). Tra gli altri punti messi all’ordine del giorno, la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale ai sensi degli artt. 175, comma 8 del Tuel; approvazione carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Trivento, in qualità di Ente territorialmente competente per il periodo 2020/2025; comunicazioni del Sindaco.