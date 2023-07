Gruppo “Molise Bianco Celeste” di Trivento dona una divisa alla squadra “Bueno talent” di Zanzibar, in Tanzania. Ogni anno, il Gruppo Molise Bianco Celeste, molto vicino alla Società Sportiva Lazio, nato a Trivento e ora allargatosi in diversi paesi della regione, fa beneficenza e in questa circostanza, Vittorio, Elio, Lorenzo, Gabriele e Tommaso, assieme gli altri membri del gruppo, hanno voluto destinare la raccolta fondi ai ragazzi di Zanzibar, in Tanzania, mediante la fondazione Bueno Talent, accademia calcistica di Milano, gestita da Gianmarco Duina. I ragazzi della Tanzania hanno potuto allenarsi presso lo stadio nazionale, con la divisa biancoceleste con un sogno, quello di poter fare un percorso sportivo inteso come educazione e crescita e, soprattutto, di riscatto e di emancipazione. “Siamo tifosi della Lazio a modo nostro – fanno sapere i membri del gruppo Molise Bianco Celeste – vogliamo rompere alcuni stereotipi e far conoscere il cuore dei tifosi della Lazio. Sapere che alcuni ragazzi più sfortunati di noi potranno divertirsi facendo sport e, contemporaneamente, procedere anche con un percorso scolastico, è qualcosa che ci gratifica e ci inorgoglisce”.