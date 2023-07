Servizio Civile Digitale, pubblicato il bando per reclutare quattro volontari al Comune di Campobasso sede delle Politiche sociali. L’Agenzia Agorà, che gestisce il Servizio civile per il Comune di Campobasso, fa sapere che è stato pubblicato in data 13 luglio 2023 il Bando Ordinario 2023 per la selezione degli operatori volontari di Servizio Civile Digitale. Il Comune di Campobasso è assegnatario, dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e per il tramite dell’Agenzia Agorà, di quattro volontari per il progetto “Digitalizzare per integrare”. Il Progetto “Digitalizzare per integrare” ha come obiettivo generale l’attivazione di “Punti di Facilitazione Digitale” al fine di favorire l’inclusione digitale per realizzare una società dell’informazione “inclusiva”, ossia una società dell’informazione per tutti, al fine di raggiungere quelle fasce di popolazione escluse dall’uso delle tecnologie, motivandole ad impiegarle in modo sempre più avanzato. I candidati potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 28 settembre 2023. Tutte le informazioni utili alle candidature si possono consultare al seguente link:

https://www.agenziaagora.org/2023/07/14/avviso-pubblico-di-selezione-bando-ordinario-2023-per-la-selezione-di-operatori-volontari-di-servizio-civile-digitale/