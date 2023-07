La Caritas diocesana di Trivento dona 50mila euro in farmaci alle associazioni dei molisani e abruzzesi di Caracas, Maracay e Valenci. La Caritas Diocesana di Trivento continua il suo impegno, iniziato più di cinque anni fa, per accompagnare i molisani e abruzzesi emigrati in Venezuela, Paese un tempo accogliente e che garantiva lavoro e dignità. “In questi ultimi anni il Venezuela – fa sapere il direttore della Caritas trignina, don Alberto Conti – prima per la particolare congiuntura economica e poi con la pandemia da Covid 19, vive una grave crisi che ha portato povertà, seri problemi di fragilità alla popolazione, difficoltà di accesso alle cure, scarsa disponibilità di farmaci e bassi livelli di igiene e sicurezza. Per alleviare in qualche modo tali criticità in ambito sanitario, la Caritas triventina, ha consegnato in questi ultimi giorni alle associazioni dei Molisani e Abruzzesi di Caracas, Maracay e Valenci, medicinali per un valore di 50mila euro. Tutto questo è stato possibile grazie al generoso intervento della Regione Molise, che ha erogato un contributo di 2,500 euro, e soprattutto dell’Ali Onlus (Associazione Latinoamericana in Italia Onlus) ai quali va il nostro ringraziamento – chiude don Alberto Conti – e quello di tutti coloro che ne beneficeranno. Nel ribadire la nostra solidarietà ai popoli che vivono nella difficoltà, assicuriamo per quello che possiamo, di continuare la nostra vicinanza e il nostro impegno”.