Heritage, sfilata moda uncinetto sulla scalinata san Nicola di Trivento con l’associazione Un Filo che Unisce. Si terrà il prossimo 29 luglio, presso la monumentale scalinata san Nicola a Trivento, la sfilata moda uncinetto, nel segno della tradizione, organizzata dall’Associazione Un Filo che Unisce, presieduta da Michela Anziano. Associaizone diventata famosa nel mondo per l’Albero di Natale ad uncinetto e per tante altre iniziative riuscite, che hanno portato la città di Trivento alla ribalta. Obiettivo primario dell’associazione, infatti, è proprio quello di far conoscere Trivento, aprendo le porte al turismo e al rilancio di una comunità che ha un patrimonio importante, fatto di tradizioni, arte, cultura.