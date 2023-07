dav

Si sono tenute le esequie di don Mimì Fazioli nella Cattedrale di Trivento. Il vescovo Palumbo: ha messo il suo cuore al servizio di questa chiesa diocesana. In tanti, provenienti da ogni paese della regione e della Diocesi, hanno voluto dare l’ultimo saluto a don Mimì Fazioli, Vicario generale della curia trignina. Già nella giornata di ieri, mercoledì 12 luglio 2023, la Cattedrale ha visto un continuo e costante afflusso di fedeli che hanno voluto pregare intorno alla bara di don Mimì. In tanti, hanno voluto essere presenti nella piazza del centro storico per applaudire la salma, portata a spalla dai sacerdoti e che sarà tumulata domani, 14 luglio 2023, nel suo paese di origine Frosolone, dopo la messa nella chiesa di Santa Maria Assunta, delle ore 9.00. Tante le istituzioni, gli enti e le associazioni, che hanno tappezzato la cittadina con i manifesti funebri, per dare la propria vicinanza a chi ha fatto sentire sempre la sua presenza, in maniera particolare ai più bisognosi. Dopo l’intervento del cancelliere diocesano, don Gigino Moscufo, che ha letto il lungo servizio reso alla Chiesa da monsignor Domenicantonio Fazioli, 54 anni lo scorso 5 luglio, è stata l’omelia del vescovo di Trivento, Claudio Palumbo, a ricordare cosa è stato don Mimì Fazioli, “un umile servo del Signore, che ha messo il suo cuore al servizio di questa chiesa diocesana. La base su cui ognuno di noi può mettere un tassello, costruito di una pasta particolare, la lode a Dio”. Anche il Sindaco Pasquale Corallo e l’amministrazione comunale di Trivento hanno voluto far sentire la loro vicinanza con queste parole: “Il Sindaco e l’Amministrazione comunale si uniscono alla comunità triventina nell’esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’amato parroco nonché vicario generale della Diocesi di Trivento, don Mimì Fazioli. La perdita di don Mimì lascia un grande vuoto nel sentimento e nell’affetto dei cittadini di Trivento ai quali, fin dal suo arrivo a Trivento, ha donato il suo amore e il suo apostolato. Uomo di autentica fede, di grande intelligenza e sensibilità, assieme alla sua missione pastorale ha indirizzato il suo impegno in tantissime attività per i più giovani e a favore dei più bisognosi. Con grande spirito di servizio e infinita disponibilità, Trivento e la diocesi oggi perdono non solo una guida spirituale ma un importante punto di riferimento. Riposa in pace don Mimì”.