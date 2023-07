E’ rimasta a lungo con la gamba intrappolata da quella scaletta in cemento che ha ceduto sotto il suo peso.

Una giovane turista tedesca, in vacanza in Molise, è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Chieti, dove è arrivata in gravi condizioni.

Il muretto in cemento le ha reciso un’arteria e prima dei soccorsi la donna ha perso molto sangue.

Da una prima ricostruzione che deve essere confermata, pare che i due stessero passeggiando sulla spiaggia nei dintorni della Marina di Montenero quando si sono avventurati sull’idrovora di proprietà del Consorzio di Bonifica. Un manufatto, però, dismesso da una ventina d’anni. I due hanno forse tentato di salire sulla sommità della costruzione, ma un pezzo deteriorato di cemento si è staccato schiacciando la gamba della ragazza.

A quel punto il fidanzato ha avvisato il 118 che con i vigili del fuoco hanno soccorso la donna, le cui condizioni hanno suggerito l’intervento dell’elicottero.

Immediato il trasferimento al centro specializzato di Chieti, mentre per lo shock il fidanzato è stato trasportato al San Pio di Vasto , dal quale è stato poi dimesso

Sul posto anche il sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci, i vertici del Consorzio e i carabinieri che ora sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.