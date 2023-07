Montefalcone nel Sannio, Comune riciclone della regione con il 90,7% di differenziazione. Il risultato è stato certificato dall’ultimo report di Legambiente, nell’ambito della iniziativa “Comuni liberi dai rifiuti”. Montefalcone nel Sannio, Comune che da sempre si è distinto nella raccolta differenziata dei rifiuti con altri brillanti risultati, in questa occasione ha toccato soglia 90,7% di differenziazione e un 23.3 kg di secco, rifiuti indifferenziati, pro capite. Dopo Montefalcone nel Sannio seguono nella graduatoria i seguenti comuni: Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Acquaviva Collecroce, San Martino in Pensilis e Chiauci. Secondo la nuova edizione del report 2023 (dati del 2022), riportiamo i dati ufficiali di Legambiente in campo nazionale, sono 629 (+39 rispetto alla scorsa edizione) i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg. Il numero più alto finora raggiunto nell’ambito dell’iniziativa. Non si arresta la crescita del Sud Italia, che conta 176 Comuni Rifiuti Free (il 28%, + 11 rispetto alla scorsa edizione). Il primato resta ancora del Nord Italia con 423 (67,2%, +32 rispetto alla scorsa edizione). Fanalino di coda ancora il Centro Italia, che registra una lieve flessione: appena 30 Comuni (solo 4,8%, -2 rispetto lo scorso anno). Tra le regioni che registrano una crescita maggiore la Sicilia che, rispetto alla scorsa edizione, ha più che raddoppiato il numero di Comuni Rifiuti Free (da 9 a 23); la Sardegna che addirittura lo triplica (da 10 a 30 comuni) e che si aggiudica la prima posizione in ambito consortile con la Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai nella speciale classifica “Cento di questi Consorzi” per la categoria al di sotto dei 100.000 abitanti. Il Piemonte che passa da 18 a 49 Comuni e il Veneto che, dopo l’arresto dello scorso anno, aggiunge 18 Comuni arrivando così a 169 Comuni Rifiuti Free. Peggiorano le performance in graduatoria di Abruzzo (-7 Comuni), Lombardia (-21 Comuni) e Campania (-20 Comuni). Rispetto a quest’ultima la diminuzione consistente è imputabile alla incompletezza di alcuni dati messi a disposizione da ARPA Campania, perciò utilizzabili solo in piccola parte.