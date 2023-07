Si è aperta questa mattina davanti al giudice Veronica D’Agnone al tribunale di Campobasso l’udienza preliminare per la maxi inchiesta sul traffico di droga in Molise “White Beach”, indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia e che lo scorso 5 ottobre portò all’esecuzione di 18 misure cautelari (a carico di molisani e pugliesi). Una quarantina le persone coinvolte a vario titolo, alcune di loro sono difese dagli avvocati Nicolino Cristofaro e Roberto D’Aloisio. Tra i reati contestati c’è l’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e alcune delle persone coinvolte rischiano pene fino a 20 anni di reclusione. Circa la metà degli imputati ha optato per il rito abbreviato, altri per il rito ordinario. Il giudice deciderà sull’ammissione al rito alternativo e sui rinvii a giudizio nella prossima udienza fissata per l’11 settembre. L’uomo che era considerato a capo dell’organizzazione si trova rinchiuso nel carcere di Melfi e ha partecipato all’udienza collegato in videoconferenza dal penitenziario. L’operazione dello scorso autunno consenti di sgominare un traffico di droga tra il Foggiano e il Basso Molise. 700 gli episodi di spaccio documentati in tre anni, con indagini partite dall’arresto di un uomo, nell’estate 2019, a San Martino in Pensilis trovato con 800 grammi di eroina. A capo dell’organizzazione c’era un incensurato di San Severo che da anni viveva a Campomarino.