Trivento, il dottor Raffaele Montecarlo festeggia 50 anni di servizio. Gli auguri dei familiari e colleghi. “Era il 1 luglio del 1973 quando giovane medico appena 26 enne prendevi servizio a Trivento- scrivono i familiari – Unico medico per un paese che allora contava 6.500 persone sparse su un vastissimo agro con le strade di una volta, tanto che non di rado doveva arrivarci a piedi o a cavallo. Anni duri, difficili dove in assenza di guardia medica si lavorava giorno e notte e l’ambulatorio era aperto anche di domenica. Per la Legge sei in pensione dal 2016 con il massimo contributivo ma poiché medico si è e non lo si fa, oggi ti troviamo come medico competente presso la Struttura di Alta riabilitazione Neuromed di Salcito e presso la R.A di Celenza!!!

Fieri ed orgogliosi di avere un padre che tanto ha dato alla amata comunità di Trivento senza farci mai mancare il suo affetto e la sua presenza a casa, noi figli insieme alla amatissima moglie Maria Rosaria vogliamo festeggiare i tuoi primi 50 anni di servizio a Trivento, certi che oggi sia una tappa ma non la meta della tua meravigliosa carriera. Ad majora….semper!!

Agli auguri dei familiari si uniscono anche i colleghi medici dell’ex studio di via Cappuccini.