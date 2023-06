Maria Scarano di Trivento è dottoressa in Odontoiatria. Complimenti!!! La brillante studentessa ha discusso il “Trabajo fin de grado” presso l’Università Cattolica Sant’Antonio di Murcia, in Spagna, Facoltà di Medicina, corso di Laurea in Odontoiatria, Direttore dottor Alberto Moreno Pelluz. Titolo della dissertazione “Odontoiatria digitale, riabilitazione estetica con faccette di ceramica mediante CAD /CAM”. Alla neo dottoressa Maria Scarano vanno i migliori auguri dei familiari, amici e della redazione de “Il Giornale del Molise”. La corona di alloro era chiamata dai latini laurus o laurĕa e per estensione indicava la vittoria. Per questa importante “vittoria” di oggi, 30 giugno 2023, riportata dalla dottoressa Maria Scarano, citiamo Napoleone Bonaparte: La victoire appartient aux plus persévérants, tradotto: La vittoria appartiene ai più perseveranti.