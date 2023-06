Consiglio comunale di Trivento in seduta straordinaria per la variazione del bilancio di previsione.‏ Il sindaco Pasquale Corallo ha convocato l’assise Civica per lunedì 3 luglio 2023, alle 19.30 in prima convocazione, e alle 20.30 in seconda convocazione. Tra i punti messi all’ordine del giorno, c’è la variazione del Bilancio di previsione 2023/2025, ratifica della delibera di giunta comunale n. 85 del 4 maggio 2023. Infine, si darà luogo al riscontro delle interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri, oltre che alle comunicazioni del sindaco.