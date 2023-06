Nel torneo di serie A1 è arrivata la conferma dell’accordo tra il coach isernino Fausto Scarpitti e l’Italservice Pesaro. Il tecnico guiderà una delle squadre più titolate a livello italiano, un upgrade di assoluto livello con l’obiettivo di risalire la china dopo un’annata difficile per il Pesaro. Il mercato ha portato in dote gli arrivi dell’esperto Andrè Ferreira e il fresco campione d’Italia con la maglia della Feldi Eboli, Waldir de Lima Vavà. Due ingaggi che dimostrano da subito la voglia da parte della società marchigiana di affidare a Scarpitti un roster di primo livello. Confermato il passaggio di Umberto Caruso dal Pescara all’Ecocity Genzano. La società laziale, neo promossa in A1, ha voluto fortemente il pivot campobassano che ha firmato un contratto biennale. Anche qui una carriera in ascesa, come per Scarpitti, anche Caruso è ormai un punto fermo del panorama nazionale di calcio a 5.

Il Cln Cus Molise dopo i colpi Lucas Bocca e Sergio Quilez chiude anche la terza operazione in entrata. Il team universitario si è assicurato le prestazioni di una vecchia conoscenza, il laterale Vojto Turek è un gradito ritorno alle dipendenze di Marco Sanginario. Turek, già protagonista con la maglia rossoblu in due tornei di A2, porta in dote esperienza e qualità. Il giocatore slovacco è reduce da un’ottima stagione con la maglia della Mattagnanese in serie B, dove ha realizzato tra campionato e play off cinquanta marcature. Un giocatore molto pratico voluto fortemente da Sanginario che ne ha apprezzato le doti nei due campionati in cui è stato protagonista con il Cus.

Nel campionato cadetto prosegue l’organizzazione dello Sporting Campobasso in vista della prossima stagione. Prima lo staff tecnico con le conferme del tecnico Andrea Pietrunti, del dirigente Antonello Cimaglia ed del preparatore dei portieri Mattia Cimaglia. In seguito è arrivato l’accordo con il match analyst, figura ormai fondamentale nel futsal, Nicola Gianfagna. Sulle conferme sono diversi i giocatori che hanno sposato la causa dello Sporting anche per la prossima stagione come Oriente, Ciafardini, Santella, Cioccia, Caddeo e Bagnoli, lo zoccolo duro da cui ripartire. La società cercherà di piazzare un paio di colpi di mercato per aumentare il tasso di esperienza e qualità.