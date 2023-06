L’amministrazione comunale di Trivento inaugura “Piazzetta Rita Fossaceca”, dedicata al medico e volontaria uccisa in Kenya. A soli 51 anni, la dottoressa triventina Rita Fossaceca, dirigente presso il reparto di chirurgia interventistica dell’Ospedale Maggiore di Novara, venne uccisa con un colpo di pistola, in un piccolo villaggio vicino a Malindi, in Kenya, dove lavorava come volontaria dell’associazione umanitaria internazionale, For Life, per un orfanotrofio. Era il 28 novembre 2015, Trivento divenne l’epicentro dell’attenzione della stampa internazionale. Rita Fossaceca da allora ha ricevuto una lunga serie di riconoscimenti, che tengono sempre viva la sua memoria, uno su tutti, la Medaglia d’oro al valore civile, concessa dal Presidente della nostra Repubblica, Sergio Mattarella. Ora è l’amministrazione comunale di Trivento che la vuole ancora una volta ricordare: domenica 9 luglio, alle ore 11, in via Beniamino Mastroiacovo, sarà inaugurata la Piazzetta Rita Fossaceca. Il sindaco Pasquale Corallo fa sapere che interverranno i familiari della compianta, le autorità civili, militari e religiose, e il professor Alessandro Carriero, professore ordinario presso l’Università Orientale e direttore dell’Istituto di Radiologia dell’Ospedale Maggiore di Novara.