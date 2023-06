In Molise nel 2021 la prevalenza dei consumatori di almeno una bevanda alcolica è stata del 80,5% per gli uomini (sopra la media italiana) e 50,9% per le donne e non si registrano variazioni significative rispetto alla precedente rilevazione. E’ quanto emerge dalla Relazione al Parlamento del ministro della Salute, Orazio Schillaci, in materia di alcol e problemi alcol-correlati. La prevalenza dei consumatori di sesso maschile di amari si mantiene per il sesto anno consecutivo superiore alla media nazionale ed è superiore alla media anche la prevalenza dei consumatori di birra. Tra le donne è inferiore alla media la prevalenza delle consumatrici di vino, super alcolici e amari e per quest’ultima bevanda il valore è inoltre diminuito passando da 20,6% nel 2020 a 14,1% nel 2021. Come nel 2020 – si legge nel documento – per gli uomini i valori di tutti gli indicatori che identificano i comportamenti a rischio sono superiori alla media nazionale, mentre per le donne tutti gli indicatori sono in linea con il valore medio nazionale; non si registrano inoltre variazioni significative di questi indicatori né tra gli uomini né tra le donne.