Cristina Di Bartolomeo dottoressa in Medicina e Chirurgia con lode. Complimenti!!!! Ieri, 27 giugno 2023, la neo dottoressa triventina, Cristina Di Bartolomeo, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi del Molise, con il massimo dei voti: 110 e lode. La brillante studentessa ha lavorato ad una tesi sperimentale in pediatria. Tantissimi auguri per una carriera ricca di soddisfazioni, questo l’augurio con con affetto da tutta la famiglia.