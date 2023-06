Il 70% dell’elettorato triventino al candidato presidente del centro-destra Francesco Roberti. Sono stati ben 1.964 i voti andati al presidente eletto Francesco Roberti, di questi 39 diretti, su 2.537 voti validi e 2.633 votanti in totale. Il candidato Roberto Gravina ha raggiunto quota 831, 52 i voti diretti, mentre Emilio Izzo ha ottenuto 12 voti, 6 diretti. La lista in assoluto più votata, con 914 voti, la numero 8 della Lega, a seguire la lista n. 2, Costruire Democrazia, con 511 preferenze, a seguire la lista n. 10, Fratelli d’Italia, con 185 preferenze. Nel centro-destra, i più votati sono stati il candidato per la Lega e sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, che ha ottenuto 852 preferenze, a seguire in Forza Italia, Andrea Di Lucente con 131 preferenze, per i Popolari per l’Italia, l’ex sindaco Gianfranco Mazzei con con 123 preferenze, poi Armandino d’Egidio per Fratelli d’Italia con 70 voti. Nel centro-sinistra, il candidato locale Domenico Ciccarella ha ottenuto 490 preferenze, per Movimento 5 Stelle, Andrea Greco con 36 preferenze, per il Partito Democratico, 29 preferenze a Candido Paglione e 23 preferenze ad Alessandra Salvatore. Infine, 21 preferenze a Domenico Di Baggio della lista Gravina Presidente. Quasi il 40% dell’elettorato triventino ha espresso la fiducia a candidati non residenti.