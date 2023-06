Promuovere e diffondere la cultura del primo soccorso, a Duronia il corso BLS. Destinato a operatori di strutture sanitarie e case di riposo e cittadini comuni, l’obiettivo dei corsi BLS e BLS-D è quello di formare i cittadini “comuni” per consentire loro di mettere in pratica manovre di primo soccorso che potrebbero salvare la vita a coloro che vengono colpiti da morte cardiaca improvvisa o da disturbi che portano ad arresto respiratorio e arresto cardiaco. Per raggiungere tale scopo, a Duronia il 10 agosto 2023 alle ore 16.00 nell’ambito del programma “Estate in amicizia” è stato organizzato un corso BLS. La giornata formativa è rivolta agli operatori che operano nelle strutture sanitarie e case di riposo di Duronia e dei comuni limitrofi, ma anche ai cittadini che vogliono avere una formazione in questo ambito. L’idea parte dalla necessità di promuovere e diffondere la cultura del primo soccorso a tutta la comunità insegnando alcune semplici manovre di rianimazione che possono essere decisive per salvare una vita umana. Con le manovre BLS, infatti, le possibilità di sopravvivenza di una vittima aumenta di tre volte. Ai partecipanti sarà rilasciato certificato di accreditamento. Le persone interessate potranno inviare una mail al seguente indirizzo comunicazione.duroniainamicizia@gmail.com entro il 15 luglio 2023.