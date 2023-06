Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, a Trivento con il candidato della Lega Corallo. Nell’ultimo giorno di campagna elettorale di queste Regionali 2023, a sostenere la candidatura del sindaco Pasquale Corallo al Consiglio regionale con la Lega è stato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che ha rilasciato questa intervista esclusiva a “Il Giornale del Molise”:

Si ritiene soddisfatto del lavoro svolto finora dal suo Governo?

Sono molto contento e soddisfatto di quanto fatto fin ad ora, sono otto mesi e gli italiani stanno apprezzando e toccando con mano la concretezza: dall’aumento degli stipendi, che vedremo già nel mese di luglio in busta paga. Per quanto riguarda le infrastrutture, stiamo sbloccando, accelerando, progettando e finanziando decine di cantieri, da Nord a Sud, come l’alta velocità, il ponte sullo stretto, la Pedemontana, la Napoli – Bari, la Roma- Latina, e in Molise ho trovato anni di dimenticanze, ho tirato fuori un po’ di dossier, come il Lotto zero e dopo 40 anni si completerà il collegamento Molise- Abruzzo. Sulla scrivania abbiamo la Trignina e la Bifernina. Il Molise è una terra di eccellenza, ma ripeto le infrastrutture sono ferme a qualche decennio fa.

Quali sono le attese per queste elezioni regionali in Molise?

Spero tanta partecipazione, perché chi non vota ha perso, fa decidere al suo posto gli altri, poi auspico la vittoria netta del Centro-destra, come nelle altre tre votazioni regionali di quest’anno e un buon risultato della Lega, perché finalmente possa dimostrare il suo buon governo in Giunta, qui in Molise. Negli anni passati, purtroppo, ci sono stati diversi problemi e il tema Sanità, soprattutto, non è stato affrontato a dovere e, per quanto mi riguarda, da martedì infrastrutture e sanità saranno le priorità.

A proposito di Sanità, nella Lega e in rappresentanza del territorio per le regionali avete proposto un medico, il sindaco di Trivento Pasquale Corallo

Si è un triplo vantaggio in realtà, da medico conosce bene il tema della salute, poi conosce l’amministrazione e conosce bene il tema infrastrutture. In lista abbiamo gente nuova, non abbiamo gente che ha campeggiato in Regione per dieci, venti o trent’anni, e se uno fa il sindaco, con esperienza, può certamente portare in Regione un valore aggiunto.