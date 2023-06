Poche decine di grammi, ma il metodo di trasporto della cocaina è singolare: nelle tasche di un autista di un pullman che rientrava da Napoli sulla propria auto. Lo hanno intercettato i Carabinieri della compagni di Bojano lungo la statale 17. Questi i due involucri che i militari agli ordini del comandante Edgard Pica hanno trovato addosso all’uomo. E’ probabile che la droga, poco meno di mille euro di valore commerciale, fosse detenuta per uso personale, tanto che una volta fermato dai carabinieri l’uomo si è rifiutato di sottoporsi al test tossicologico, come previsto dal codice e per questo, otre alla denuncia per il possesso della cocaina, all’autista gli è stata sequestrata l’auto e ritirata la patente. Tuttavia, secondo la ricostruzione dei carabinieri l’uomo “non sarebbe allo stato non inserito nel giro dello spaccio locale, ma probabilmente aveva deciso di arrotondare i viaggi dal centro partenopeo, luogo di origine. Fatto sta che le ultime operazioni antidroga rivelano che il Molise, un tempo solo linea di passaggio, è diventato un punto di approdo per lo spaccio proveniente dalla porta pugliese, da dove arrivano in prevalenza eroina e hashish, con le piazze di San Severo e dintorni. E dal lato della Campania dove transitano quantità di cocaina diventate importanti. Fuori controllo se ci si mette anche lo spaccio fai da te.