Chiuso il sipario su un’altra bellissima stagione di futsal. Dalla serie A2 ai campionati regionali, il mondo del calcio a 5 guarda con rinnovato entusiasmo al prossimo campionato. Partiamo dal Cln Cus Molise che esattamente sei giorni fa, ha staccato il pass per la serie A2 elitè. Gara tesissima contro gli Hornets Roma, risolta a soli dieci secondi dalla sirena conclusiva da un gran gol di Jonathan Debetio. Festa grande per il Cus che è riuscito a centrare l’obiettivo stagionale di approdare nel nuovo campionato messo a punto dalla Divisione Calcio a 5. Quella contro gli Hornets Roma è stata l’ultima partita di Barrichello con la maglia del Cus Molise dopo sei stagioni consecutive. Si è chiuso un ciclo, una serie assolutamente vincente del Cus che in questi anni è passato dalla serie B alla A2 elitè, disputando due volte i play off in A2 con l’accesso alla final eight di Coppa Italia in due circostanze, sia in serie B che in A2. Dei traguardi importantissimi anche in considerazione di un budget nettamente inferiore rispetto alle squadre antagoniste.

Scelte giuste, scommesse vinte, uno staff tecnico di primissimo piano, tutti elementi che permettono al Cus Molise di rappresentare oggi un punto fermo dello sport molisano e del futsal nazionale. In questo quadro, Mattheus Barrichello è stato assoluto protagonista con giocate favolose che hanno deliziato il pubblico del Palaunimol e tutti gli appassionati di sport. I suoi gol in rovesciata hanno fatto il giro del mondo con applausi a scena aperta da ogni latitudine. Ora una nuova sfida per “Barri” pronto per la serie A1 con la casacca dell’Ecocity Genzano. Un grande in bocca al lupo al classe 95 che ha saputo conquistare tutti prima come uomo, con un’educazione ed una professionalità da prendere come esempio. La società cussina è già al lavoro, nuove sfide e nuovi orizzonti da affrontare verso un campionato tutto da scoprire.

Al lavoro anche lo Sporting Campobasso, la società rossoblu sta preparando il prossimo campionato di serie B. Dopo aver conquistato sul campo il torneo cadetto, grazie al successo nella finale play off contro il Torremaggiore, la società è all’opera per la prima esperienza in un torneo nazionale. Lo scorso anno ci fu la rinuncia alla serie B per una serie di motivazioni, oggi non ci sono dubbi sulla partecipazione. Lo staff dirigenziale con a capo Francesco Pietrunti sta programmando l’impegno da affrontare per un torneo molto diverso da quello regionale vissuto gli ultimi due anni. Messa a punto l’organizzazione generale si procederà con l’allestimento dell’organico, con l’obiettivo di ripartire dalla squadra che ha centrato il salto di categoria.