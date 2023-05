Paolo Felice riceve la Prima Comunione. Auguri !!! La dedica: “Caro compare, oggi per la prima volta hai ricevuto Gesù nel tuo cuore, una tappa importantissima per te e per la tua famiglia, ti aspetta un futuro ricco di serenità, fede e preghiera. Ti auguriamo che sia puro e candido come il vestito che elegantemente hai indossato oggi. Sii certo che saremo, insieme alla tua splendida e amata famiglia, anche noi sempre al tuo fianco, per sostenerti e incoraggiarti in ogni tua azione. Ti vogliamo un mondo di bene, Paolo e Alessia”.