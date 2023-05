Share on Twitter

Dopo le belle prestazioni di L’Aquila la squadra di pattinaggio del Cus Molise guidata dal maestro Roberto Simiele, si ripete a Porto D’Ascoli nella prova del campionato regionale strada Abruzzo-Molise firmata dall’Asd Rolling Pattinatori D. Bosica. Vediamo nel dettaglio i risultati maturati in terra marchigiana.

Giovanissimi maschi – Nella 600 metri in linea Pietro Carriero e Giovanni Morcone chiudono rispettivamente al primo e al terzo posto. I due alfieri cussini si dividono allo stesso modo anche il podio della 100 metri sprint. Nella 50 metri sprint Carriero e Morcone sono rispettivamente primo e secondo. La combinata formula Tiezzi finisce nel paniere di Pietro Carriero che precede il compagno di team Giovanni Morcone (terzo).

Giovanissimi femmine – Nella gara 600 metri in linea Francesca Spallone precede la compagna Alessandra Ruggiero. La 100 metri sprint vede primeggiare Chloe Rocchetti davanti a Francesca Spallone. Le due compagne di team si dividono anche il podio della 50 metri sprint completato da Alessandra Ruggiero. La combinata formula Tiezzi premia Chloe Rocchetti davanti a Francesca Spallone e Alessandra Ruggiero.

Esordienti maschi – Gabriele Parisi vince la 1000 metri in linea precedendo Gabriele Santone. I due allievi del maestro Simiele, a parti invertite, salgono sul podio della 200 metri sprint. La 50 metri sprint incorona Gabriele Parisi che precede Santone. Infine, la combinata formula Tiezzi premia Gabriele Parisi che precede Gabriele Santone.

Esordienti femmine – Nella 1000 metri in linea Francesca Ramglia chiude davanti a tutte con alle spalle la compagna Cassetta Siena. Ai piedi del podio Arianna Mignogna. Francesca Morcone porta a casa la 200 metri sprint che vede salire sul podio (terza) anche Francesca Ramglia. Medaglia d’argento nella 50 metri sprint per Francesca Morcone che si aggiudica anche la combinata formula Tiezzi. Al terzo posto Francesca Ramglia.

Ragazzi 12 femmine – Nella 2000 metri a punti medaglia d’oro per Francesca Di Cristofaro davanti a Miriana Lombardi e Giorgia Parisi. Le tre portacolori del Cus chiudono sugli stessi gradini del podio la 200 metri sprint.

Ragazzi femmine – Maria Di Rito e Alice Iosue si sono ben comportate nella 3000 metri a punti e nella 300 metri sprint.

Allievi femmine – Nella gara 1 giro sprint e nella 5000 metri a punti Giordana Paolini, Marzia Salvatore e Sara Covatta conquistano i tre gradini del podio. Nella gara team sprint Giordana Paolini e Marzia Salvatore sono salite sul gradino più alto del podio davanti alle compagne Maria Di Rito e Sara Covatta.

Master Over 30 – Nella 5000 metri in linea prova positiva per il maestro Roberto Simiele.

Master Over 40 – Nella 5000 metri si è ben comportato Gianni Ramaglia.

