Concerto di Angelo Famao per la festa di San Giuseppe Artigiano in contrada Codacchio a Trivento. Si terrà questa sera, 5 maggio 2023, con inizio alle ore 21.00, l’atteso concerto di Angelo Famao. A seguire, dj Lu.Natics. Alle ore 24.00 si darà luogo allo spettacolo dei fuochi pirotecnici. La festa continua anche domani, 6 maggio 2023, con la Santa Messa alle ore 11.00, poi l’Orchestra spettacolo “Cantando Ballando” alle ore 21.00. Il programma in onore a San Giuseppe Artigiano prevede anche il Memorial in onore di Mario Stinziani, che si terrà il prossimo 17 agosto.